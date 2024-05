Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Erst hat das aufziehende Gewitter mit seinem Donnergroll bis zehn Minuten nach dem Wettkampf gewartet, dann kamen die Dopingkontrolleure: Henrik Janssen vom SC Magdeburg hatte mit Letzteren am vergangenen Mittwoch gleich zweimal das Vergnügen. Beim Deutschen Wurf Cup in Neubrandenburg und in seiner Zweitwohnung am späten Abend in Potsdam. Das kommt davon, wenn man mit 67,43 Metern die Olympia-Norm knackt.