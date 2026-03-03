Vom Höhentrainingslager in der Sierra Nevada reist der 24-Jährige nach Shenzhen. Und womöglich mit einer verbesserten Ausdauer.

Magdeburg - So ein Einkaufsbummel kann nett sein, selbst in der spanischen Sierra Nevada. Es kommt nur darauf an, wo dann das eigene Bett zu finden ist. Lukas Märtens musste am vergangenen Samstagabend jedenfalls die eine oder andere Besorgung unternehmen, stieg hinab vom Trainingszentrum in 2.300 Metern Höhe, stieg wieder hinauf, als er die Ware bezahlt hatte. „Ich gehe gerade über einen sehr steinigen und vereisten Weg“, teilte er der Volksstimme mit. „Es ist eine Dreiviertelstunde bis nach oben, das baue ich in mein Landtraining ein.“