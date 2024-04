Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin - Anna Maria Börstler hat ihren ersten deutschen Meistertitel auf der langen Bahn gewonnen. Über 50 Meter Rücken ist sie der Konkurrenz am Sonnabend in der Halle am Berliner Europa-Sportpark davon geschwommen. Zweite wurde Laura Riedemann vom SV Halle. „Das ist ein tolles Gefühl“, jubelte die 17-Jährige vom SCM nicht nur über ihren Goldgewinn, sondern auch über ihre Zeit: Mit 28,29 Sekunden hat sie einen deutschen Altersklasserekord erzielt. Und schöner als Börstler hätte keine Sonne an diesem Tag strahlen können. Dabei war ihr Coup der Auftakt der Magdeburger Erfolgsmeldungen aus dem schnellen Becken in Berlin.