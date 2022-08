Marius Zobel vom SCM kehrt auf die internationale Bühne zurück

Magdeburg - Im April 2021 war Marius Zobel nicht mehr zu retten. Er saß in der Schwimmhalle des Europa-Sportparks in Berlin in sich gekehrt und den Kopf mit einem Handtuch bedeckt auf der Tribüne, Anfragen für ein Gespräch lehnte der 2,05-Meter-Hüne ab. Zobel war gerade auf dem Weg nach Tokio zu seinen ersten Olympischen Spielen gescheitert über 200 Meter Freistil. Er hatte nicht etwa auf einen Einzelstart gehofft, er wollte mit der Staffel in Japan kraulen. Und kraulte an dieser vorbei.