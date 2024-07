Olympia in Paris: Der Dreck ist weg, die Strömungsgeschwindigkeit in der Seine aktuell zu hoch. Bernd Berkhahn & Co. hoffen dennoch, das Freiwasser-Rennen bestreiten zu können.

Magdeburg. - Vor elf Monaten ist der Pont Alexandre III schon einmal in den Mittelpunkt einer Debatte gerückt, die bis heute anhält. Damals musste das olympische Testrennen der Triathleten abgesagt werden, damals lag der Fäkalien-Wert in der Seine weit über der europäischen Norm. „Natürlich sorgt das für Gefahr von Erkrankungen“, weiß Florian Wellbrock vom SC Magdeburg, der an jenem Schauplatz in Paris am 9. August zum zweiten Mal Freiwasser-Olympiasieger werden will.