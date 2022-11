Samsweger Gewichtheber empfangen den deutschen Meister aus Speyer

Am zweiten Wettkampftag kommt es zu einem echten Spitzenduell in der Gewichtheber-Bundesliga. Der Tabellenzweite SSV Samswegen empfängt den Ersten und deutschen Meister AV Speyer.

Samswegen - Bereits der zweite Wettkampftag der Gewichtheber-Bundesliga hat es in sich: Am Sonnabend, ab 18 Uhr, kommt es in der Samsweger Sporthalle zum Spitzenduell. Und kein Geringerer als der amtierende deutsche Mannschaftsmeister, der AV Speyer, gespickt mit zahlreichen Weltklasse-Akteuren, gibt seine Visitenkarte in der Börde ab.