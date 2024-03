Wolmirstedt befinden sich deutlich im Aufwind. An diesem Sonnabend treten die Sachsen-Anhalter auswärts an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Am 16. Dezember erlebten die SBB Baskets Wolmirstedt ein echtes Schlüsselspiel. Die Sachsen-Anhalter verloren damals mit 79:87 bei den Rostock Seawolves II und zeigten ihre schlechteste Saisonleistung. Doch danach ging es klar aufwärts. „Rostock war ein wichtiger Punkt in der Saison. Wir haben uns seitdem in eine gute Richtung entwickelt und kein einziges schlechtes Spiel mehr gemacht“, meint Headcoach Eiko Potthast zufrieden. Kürzlich gelangen den Baskets in der 2. Bundesliga Pro B sogar drei Siege hintereinander. Und ihre starke Form wollen sie an diesem Sonnabend bei den TKS 49ers in Stahnsdorf (18 Uhr) bestätigen.