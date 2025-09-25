Michel Dobler ist die neue Schwergewichtshoffnung des Magdeburger SES-Boxstalls. Der 22-Jährige studiert Lehramt für Mathe und Sport. Und am Sonnabend wartet in Aschersleben sein dritter Profikampf.

Aschersleben - Wenn man im Internet nach dem Namen Michel Dobler sucht, sind nicht viele Einträge zu finden. Vom Brandenburg-Cup im Oktober 2020 gibt es aber sogar ein kurzes Video, in dem der Schwergewichtler seinem Gegner einen harten Knockout verpasst. Und auf der Seite des Boxvereins Weimar wird sich im Mai 2019 darüber gefreut, dass Dobler den Meistertitel bei den Junioren verteidigt hat. Dadurch qualifizierte er sich für die EM, war 2021 auch bei der Junioren-WM in Polen dabei. So hat der inzwischen 22-Jährige als Amateur viel Erfahrung gesammelt, irgendwann dann aber so ein bisschen die Lust am Ring verloren.