Die VLG 1991 hat ein Ziel zur 21. Auflage des Events erreicht: Die Strecke aus dem Vorjahr konnte übernommen werden. Dafür stand der Verein vor einem anderen Problem.

Die Sternbrücke wird auch bei der 21. Auflage des Marathons für die Läufer gesperrt.

Magdeburg - Die letzte Streckenprüfung hat bei Ralf Eger für ein großes Aufatmen gesorgt. Für die Läufer, die am 5. Oktober beim 21. Magdeburg Marathon an den Start gehen, muss das Schleinufer nicht gesperrt werden. In der baustellenbelasteten Zeit haben die Verantwortlichen der Stadt und die organisierende VLG 1991 eine Lösung gefunden, eine Sperrung zu vermeiden und den Teilnehmern trotzdem den Weg freizumachen. „Unser Ziel war es, die Strecke aus dem vergangenen Jahr zu übernehmen. Und das ist uns insgesamt gelungen“, berichtet Eger.