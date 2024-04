Aschersleben - Eine Fangruppe unter den 2000 Zuschauern im Aschersleber Ballhaus hatte sich mit Pauken bewaffnet, hatte die Stimme geölt und „Julian“-Chor perfektioniert: An Unterstützung mangelte es nicht für Julian Vogel beim zweiten Titelkampf seiner Karriere. Am Samstagabend ging es wiederum um die WBO-Weltmeisterschaft der Junioren im Super-Weltergewicht, bei der ersten Auflage im Juli 2023 gegen den Ukrainer Mykyta Alistratov hatte er sich zu einem Unentschieden gerettet. Diesmal setzte er sich durch - gegen den belgischen Meister Jan Helin.

Nach leichten Vorteilen in den ersten drei Runden wurde man ab der vierten Runde das Gefühl nicht los, dass mit Verlauf jeder weiteren drei Minuten zwischen den Gongschlägen Vogels Kraft nachlässt. Helin war ein starker, ein intensiver Boxer mit Normalauslage, der aber vor allem temporeich die Rechte einzusetzen wusste. So geriet Vogel immer wieder in die

Knapp, aber einstimmig

Defensive, in der er hinter seiner Doppeldeckung auf den Moment der Befreiung wartete. Befreien konnte er sich, aber er konnte selbst zu selten einen Wirkungstreffer landen. „Julian, mach ihn fertig“, riefen indes die Fans unentwegt. Und Vogel kam tatsächlich zurück. Ab der siebten Runde. Während die Arme von Helin offenbar immer weicher wurden.

Spätestens nach dem achten Gong lag der Vorteil wieder auf der Seite des Lokalmatadoren, der von Reaktion auf Aktion wechselte. Beide Boxer standen längst nicht mehr vor einer physischen, sondern vor allem vor einer mentalen Herausforderung. Nach dem Ende feierte die belgische Ecke ihren Jan, Aschersleben feierten seinen Julian. Und die Punktrichter? Sahen dem Lokalmatador in seinem 14. Kampf zum 13. Mal als Sieger. Sie werteten sehr knapp, aber einstimmig nach Punkten: 97:93, 96:94, 96:94. Ganz zum Frust von Helin und dessen Ecke. „Das ist ein mega Gefühl“, erklärte indes der neue Weltmeister. „Wir haben uns über zehn Runden eine Schlacht geliefert, mein Ehrgeiz hat sich ausgezahlt. Jan war ein Wahnsinnskämpfer.“

Fress siegt nach Punkten

Derweil waren die Befürchtungen groß, dass Roman Fress auf seinem Weg zum ersten großen Titelkampf in seiner Karriere womöglich einen zu harten Aufbaugegner vor die Fäuste bekommen würde. Der 30-Jährige selbst resümierte nach seinem Fight im Cruisergewicht gegen den Dürener Enes Yardimci: „Er war ein harter Gegner. Ich war aber nicht so gut auf den Beinen, wir müssen das analysieren, woran es gelegen hat.“

Einstimmig nach Punkten setzte sich der Schützling von Trainer Robert Stieglitz letztlich durch, weil er im Verlauf der sechs Runden nicht konsequent, aber letztlich oft genug die richtige Schlagdistanz gegen den einen Kopf kleineren Yardimci, der mit einer Empfehlung von acht K.o.-Siegen aus acht Kämpfen gekommen war. Das Fress-Rezept konnte gegen den „Terrier“ Yardimci nämlich nur lauten: nur keinen Innenfight. Den konnte der SES-Boxer weitgehend erfolgreich verhindern.