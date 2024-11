Neom/Magdeburg - Neom - das ist eine Megastadt in Saudi-Arabien, die sich noch in der Entwicklung befindet. Auf 26.500 Quadratkilometern sollen Menschen hier eine neue Heimat finden. Megagroß ist bereits das sportliche Projekt in Neom, die Beach Games, die dort seit dem 3. November in sechs Sportarten abgehalten werden. An diesem Ort ist Florian Wellbrock also in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einem ganz starken Auftritt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.