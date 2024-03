Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Isabel Gose will auch im April „zeigen, was ich draufhabe“, sagt sie. Das kann sie grundsätzlich ganz beschwingt und ganz ohne Druck bestätigen. Nach den Weltmeisterschaften im Februar in Doha ist sie bereits über die 400, 800 und 1.500 Meter Freistil für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) qualifiziert. Aber gut, eine ihrer besten Freundinnen und zugleich Clubgefährtin will ebenfalls die Fahrkarte nach Frankreich lösen: Leonie Märtens. „Ich werde definitiv in der Qualifikation aus dem vollen Training schwimmen und will dabei die anderen Mädels pushen“, bestätigt Gose. Vom 1. April an und spätestens bei den deutschen Meisterschaften in Berlin am letzten Wochenende jenes Monats geht es für Märtens und Co. um den Start in Paris.