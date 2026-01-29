Der Diskuswerfer hat bei der WM auf einen deutschen Teamgefährten gewettet - und konnte nicht mehr retten, was zu retten war.

Magdeburg - Allein aus sportlicher Sicht kann man das Abschneiden von Henrik Janssen bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Tokio bereits als desaströs bezeichnen. Drei Versuche im Finale, drei ungültige Würfe, weil der Diskushüne vom SCM jedes Mal beim Dauerregen über Japan auf dem nassen Beton ausgerutscht ist. Das lässt sich dann für ihn noch verschmerzen, warten doch noch viele Höhepunkte auf den 27-Jährige in seiner Karriere. Nun aber hatte diese WM auch in rechtlicher Hinsicht Folgen für Janssen.