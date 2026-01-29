Nach 16 Jahren haben es die Isländer bei der EM wieder in die K.o.-Runde geschafft und spielen am Freitag gegen Dänemark. Gisli Thorgeir Kristjansson und Omar Ingi Magnusson haben daran großen Anteil. Und die statistischen Zahlen sprechen auch ganz klar für einen SCM-Stil.

Die SCM-Spieler Omar Ingi Magnusson (r.) und Gisli Thorgeir Kristjansson freuen sich mit Teitur Örn Einarsson (l.) über den Einzug der Isländer ins EM-Halbfinale.

Magdeburg/Malmö. - Katrin Gunarsdottir ließ ihren Emotionen freien Lauf. Islands Außenministerin und Mutter von Gisli Thorgeir Kristjansson hatte das letzte Spiel der Hauptrunde in der Heimat am TV verfolgt und ließ nach dem 39:31-Sieg gegen Slowenien auch einige Freudentränen über die Wange kullern. Nach 16 Jahren haben es die Isländer wieder ins EM-Halbfinale geschafft.