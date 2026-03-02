Der Vorname Felix bedeutet „vom Glück begünstigt“. Als Spielmacher des SC Magdeburg zeigt Felix Claar aber, dass zum Glück auch viel Können gehört. Nach der enttäuschenden EM mit Schweden will er es mit den Grün-Roten auf der Jagd nach drei Titel wissen.

Felix Claar setzt sich hier im Spiel des SCM bei MT Melsungen gegen Adrian Sipos und Olle Forsell Schefvert (r.) durch. Mit zwölf Toren war der Schwede einer der Matchwinner für den SC Magdeburg.

Magdeburg - Wenn man nach dem Wort „felix“ googelt, dann findet man im Lateinischen die Bedeutung „vom Glück begünstigt“! Dass Felix Claar die Fans des SC Magdeburg sehr glücklich macht, hat aber natürlich in erster Linie mit Können zu tun. Denn wie sich der 29-Jährige derzeit auf der Platte präsentiert, ist einfach fantastisch.