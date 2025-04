Handball Dinamo Bukarest sieht Chance in ungewohnter SCM-Umgebung

Dinamo Bukarest möchte erstmals in seiner Geschichte in das Viertelfinale der Champions League. Ein Hoffnungsschimmer der Rumänen vor dem Rückspiel gegen den SCM ist die Tatsache, dass die Partie nicht in Magdeburg, sondern in Dessau-Roßlau stattfindet.