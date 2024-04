Füchse-Präsident Frank Steffel wurde vor dem Pokalfinale in Köln in der leeren SCM-Kabine angetroffen. Die HBL ist über den Vorgang informiert. Neue Details auch im Fall von Nikola Portner.

Eklat um Füchse-Präsident Steffel in der SCM-Kabine

Beim SCM ging nach dem Pokalsieg ordentlich die Party ab. Und im Hintergrund ist es auch durch die SCM-Logos an den Wänden deutlich zu sehen, dass es sich um die Kabine der Magdeburger handelt. Versehentlich kann man da also wohl kaum den Raum betreten.

Magdeburg. - Besuche in gegnerischen Kabinen gehören zum Handball wie Siebenmeter und Zeitstrafen. Auch wenn man sich 60 Minuten lang bekämpft hat, klopft man sich anschließend auf die Schulter und trinkt zusammen ein Bier. Vor dem Spiel ist das aber eher ein Tabu. Schon gar nicht, wenn die Kabine noch leer ist und sich nur die ersten Utensilien darin befinden. Deshalb war das Staunen beim SC Magdeburg ziemlich groß, als vor dem Pokalfinale in Köln mit Frank Steffel der Präsident der Füchse Berlin in der SCM-Kabine angetroffen wurde.