Elvar Örn Jonsson und Sebastian Barthold sind im Team des SC Magdeburg auch taktisch schon richtig gut integriert. Davon können sich am Mittwochabend rund um die Saisoneröffnung auch die Fans beim Spiel der Grün-Roten gegen den TVB Stuttgart überzeugen.

Elvar Örn Jonsson zeigt beim SC Magdeburg schon das, was man sich von ihm versprochen hat.

Magdeburg - Das Magdeburger Lied und die langgezogenen SCM-Rufe hallten schon beim Wartburg-Cup in Eisenach lautstark durch die Halle. Rund 300 Fans hatten ihr Team begleitet und beim Turnier in der legendären Werner-Aßmann-Halle unterstützt. Rund um den Mannschaftsbus wurden von den Spielern natürlich auch die zahlreichen Autogramm- und Fotowünsche erfüllt. Und wer nicht in Thüringen mit vor Ort war, der bekommt seine grün-roten Lieblinge am Mittwoch vor und in der Getec-Arena präsentiert.