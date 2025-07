Magdeburg - Auch wenn es in den letzten Jahren aus dem eigenen Nachwuchs keiner mehr direkt in den Stammkader der SCM-Profis geschafft hat, durchlaufen immer noch genug gute Spieler die Magdeburger Talente-Schule. Nicht wenige wechseln dann zu anderen Klubs der Bundesliga oder Zweiten Liga. Allen voran Renars Uscins, der vom SCM zunächst an den Bergischen HC ausgeliehen war und inzwischen bei Hannover-Burgdorf und dem Nationalteam eine feste Größe ist. Aktuell gehörten in der vergangenen Saison aber auch schon Pablo Lange (Linksaußen), Noah Hensen und Niklas Döbbel (beide Rückraum rechts) zum Bundesliga-Kader und sammelten sogar Einsatzminuten. Lange konnte sich zum Saisonabschluss gegen Flensburg und in Bietigheim auch noch über seine ersten drei Bundesliga-Tore freuen.

