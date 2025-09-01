Der ThSV Eisenach hat im Sommer einen großen Umbruch hinter sich. Umso größer war die Erleichterung über den Auftaktsieg gegen Leipzig. Im Derby beim SC Magdeburg kann das Team befreit aufspielen.

Bei den Spielern des ThSV Eisenach herrschte nach dem 31:27 zum Auftakt gegen Leipzig großer Jubel.

Magdeburg/Eisenach - Sowohl der SC Magdeburg als auch der ThSV Eisenach sind erfolgreich in die Saison gestartet. Beide Teams gewannen ihre Auftaktpartie mit vier Toren Vorsprung. Der SCM setzte sich in Lemgo mit 33:29 durch, der ThSV behielt in eigener Halle gegen Leipzig mit 31:27 die Oberhand. Die Eisenacher werden entsprechend selbstbewusst zum Ostderby am Mittwochabend (20 Uhr/Dyn) in die Getec-Arena reisen.