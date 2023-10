Handball Göppingen ist für den SC Magdeburg ein beliebtes Reiseziel

Knapp 550 Kilometer trennen Magdeburg und Göppingen. In den letzten Jahren nahm der SCM die lange Fahrt jedoch gern in Kauf. Schließlich konnten in der Ära Bennet Wiegert bisher alle Bundesliga-Spiele bei Frisch Auf gewonnen werden.