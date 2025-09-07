Die Handballer des SC Magdeburg konnten mit ihren vielen Fans bei den Füchsen in Berlin einen grandiosen Sieg feiern und bejubeln. Nach dem 39:32 ließ Trainer Bennet Wiegert auf der Rückfahrt sogar den Laptop in der Tasche und wollte einfach nur mal dieses Spiel und Ergebnis genießen.

Tim Hornke, Gisli Kristjansson, Christian O'Sullivan, Philipp Weber, Sergey Hernandez und Magnus Saugstrup (v.l.) feiern hier ausgelassen mit den SCM-Fans.

Berlin - Mit Sonderapplaus wurden am Samstagabend die Handballer des SC Magdeburg an der Berliner Schmelinghalle vom Kabinengang zum Bus begleitet. Das hatten sich die Spieler nach einem grandiosen Sieg auch redlich verdient. Mit 39:32 wurden die Füchse regelrecht demontiert. Zwischenzeitlich führten die Grün-Roten schon mit einem 12-Tore-Plus und ließen nur hinten raus ein bisschen Ergebniskosmetik zu.