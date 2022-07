Handballer des SC Magdeburg trainieren wieder mit Ball

Der SC Magdeburg trainiert wieder mit Ball. Nach den Leistungstests in der vergangenen Woche trainierte der deutsche Handballmeister erstmals als Mannschaft in der Getec-Arena.

Magdeburg - Braungebrannt und in kurzer Hose kamen die Spieler des SC Magdeburg zum ersten Mannschaftstraining in der Vorbereitung. Piotr Chrapkowski brachte seine beiden Töchter mit in die Getec-Arena. Die Laune bei dem Polen war wie bei seinen Mitspielern dem Wetter entsprechend – sehr gut. Doch als Trainer Bennet Wiegert das Team im Kreis versammelte, die erste Ansprache hielt, schalteten die Grün-Roten in den Arbeitsmodus.