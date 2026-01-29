Erstes Rennen, erster Sieg: Gemeinsam mit Star-Neuzugang Remco Evenepoel siegt Florian Lipowitz beim Teamzeitfahren auf Mallorca. Es war die Generalprobe für den Saison-Höhepunkt.

Colònia de Sant Jordi - Florian Lipowitz hat sich bei seinem Saison-Debüt an der Seite von Radsport-Star Remco Evenepoel direkt den ersten Sieg gesichert. Die deutsche Equipe Red Bull gewann die als Teamzeitfahren ausgetragene Trofeo Ses Salines auf Mallorca. Nach 23,8 Kilometern verwies Red Bull die spanische Mannschaft Movistar und Jayco-Alula aus Australien auf die Plätze.

„Wir hatten einen guten Plan und er ist aufgegangen. Wir können froh sein. Wir wussten, dass der Rückweg entscheidend wird und haben unseren Fokus darauf gelegt“, sagte Evenepoel. „Das war ganz nah an der Perfektion, was wir heute gemacht haben. Nico Denz hatte sehr gute Beine und ist einige starke Führungen gefahren.“

Generalprobe für den Tour-Auftakt

Bei der Zwischenzeit lag Red Bull noch knapp hinter Jayco Alula mit den Deutschen Jasha Sütterlin und Felix Engelhardt. Doch vor allem die Arbeit des dreimaligen Zeitfahr-Weltmeisters Evenepoel ermöglichte es auf dem von Gegenwind geprägten Weg nach Colònia de Sant Jordi, dass Red Bull am Ende mit einem Schnitt von 59,47 km/h vorn lag.

Bei der Challenge Mallorca handelt es sich um eine Serie von Eintagesrennen. Die Trofeo Ses Salines wurde mit Blick auf die Tour de France erstmals als Teamzeitfahren ausgetragen. Bei der Frankreich-Rundfahrt im Sommer steht der gemeinsame Kampf gegen die Uhr als erste Etappe in Barcelona auf dem Programm.