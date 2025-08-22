In einer Woche geht es für den SC Magdeburg in Lemgo um die ersten Bundesliga-Punkte der Saison. Fraglich ist, ob Albin Lagergren und Christian O'Sullivan in Ostwestfalen auflaufen können.

Beim Hummel Cup gegen den TVB Stuttgart konnten Albin Lagergren (l.) und Christian O'Sullivan nicht mitwirken.

Magdeburg - Kurz vor dem Saisonstart ist die Personalsituation doch wieder ein Thema beim SC Magdeburg. Denn neben den Langzeitverletzten Manuel Zehnder (Knie) und Matthias Musche (Achillessehne) sowie dem gesperrten Keeper Nikola Portner stehen auch Fragezeichen hinter Kapitän Christian O'Sullivan und Albin Lagergren. Beide standen beim Hummel Cup gegen den TBV Stuttgart nicht im Kader. Die grün-roten Fans hoffen nun, dass das Duo bis zum Bundesliga-Auftakt beim TBV Lemgo am 29. August (20 Uhr) wieder einsatzfähig ist.