Nikola Portner vom SCM: Torwart mit Torgefahr

Magdeburg - Nikola Portner hat die Spielplätze Magdeburgs zunächst einer Qualitätskontrolle unterzogen. „Wir besuchen gerade jeden Platz in der Stadt“, bestätigt er lächelnd. Teodora soll sich nämlich wohlfühlen, wenn Papa mit ihr und Mama Tamara auf Abenteuertour zwischen Rutsche und Schaukel geht. „Ich bin für sie nicht nur der Papa, ich bin auch ihr bester Freund“, berichtet der 28-Jährige über die zweijährige Tochter. Und in beiden Rollen möchte Portner dafür sorgen, dass sich die Familie vom ersten Moment an in der Elbmetropole Magdeburg heimisch fühlt.