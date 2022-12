SC Magdeburg beendet Meisterjahr mit einem Sieg

Magdeburg - Das Spiel analysieren? Tore und Wechsel erklären? Für SCM-Coach Bennet Wiegert war das nach dem 33:29 (15:12) gegen Frisch Auf Göppingen kein Thema. „Auf das Spiel gehe ich heute gar nicht ein. Ich will mich lieber bei allen bedanken, die für dieses überragende Jahr gesorgt haben. Danke für die Unterstützung. Danke an die Mannschaft, was die hier abgerissen hat. Ich bin stolz, hier Trainer sein zu dürfen. Wenn man sieht, was hier auch am zweiten Weihnachtsfeiertag für tolle Stimmung geherrscht hat, ist das einfach schön“, sagte Wiegert aus ganzem Herzen.