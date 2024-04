Magdeburg. - Der SC Magdeburg hat sich für das Final4 um den DHB-Pokal einen erfahrenen Torhüter dazu geholt. Mikael Aggefors kommt bis Saisonende zu den Grün-Roten. Der 39- jährige Schwede stand vor einem Jahr noch beim dänischen Spitzenklub Aalborg zwischen den Pfosten. Dann beendete er seine Karriere und ging als Torwarttrainer zurück zu seinem alten Verein Alingsas in Schweden.

Vielen SCM-Spielern ist er deshalb gut bekannt. Bei Alingsas spielte er einst mit Felix Claar und Oscar Bergendahl zusammen, mit Magnus Saugstrup lange bei Aalborg. Da sammelte er auch viel Erfahrung in der Champions League, schaffte es 2022 mit dem heutigen SCM-Kreisläufer ins Finale gegen Barcelona. Aggefors größter Erfolg in seinen 41 Länderspielen war WM-Silber 2021. Und da gehörten auch die Magdeburger Oscar Bergendahl, Felix Claar, Albin Lagergren und Daniel Pettersson zum Kader.

Seine Karriere begann der 1,91 Meter große Torwart bei IFK Tumba. 2009 wechselte er zu Alingsas, mit denen er 2014 Meister wurde. Und von 2016 bis 2023 stand er bei Aalborg zwischen den Pfosten, holte dort vier Mal die Meisterschaft.

"Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist. Nach Ende des Transferfensters am 14. Februar ist dies eigentlich fast unmöglich. Viele Mitspieler kennen ihn bereits und mit seiner enormen Erfahrung im nationalen und internationalen Handball kann er eine tolle Bereicherung für uns sein. Wir hoffen nun, dass wir ihn schnellstmöglich integrieren können und dass er uns schon am Wochenende helfen kann, Sergey zu unterstützen", erklärte SCM-Coach Bennet Wiegert auf der Homepage des SCM.