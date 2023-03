Der SC Magdeburg trifft im Viertelfinale der Handball-Champions-League auf Wisla Plock. Die Polen setzten sich am Mittwochabend in einem echten Krimi gegen den HBC Nantes durch und hatten beim Siebenmeterwerfen die besseren Nerven.

Magdeburg/Nantes - In einem echten Handball-Krimi hat sich Wisla Plock in den Play-offs der Champions-League gegen den HBC Nantes durchgesetzt und trifft somit im Viertelfinale Mitte Mai auf den SC Magdeburg. Nach einem 32:32 vor einer Woche im Hinspiel gab es auch gestern Abend in Nantes keinen Sieger. Nach regulärer Spielzeit hieß es 25:25. Und das anschließende sofortige Siebenmeterwerfen entschieden die Polen mit 5:4 für sich.