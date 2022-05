SC Magdeburg setzt Siegesserie im Europacup fort

Lukas Mertens war mit sechs Toren bester SCM-Werfer beim Sieg in Velenje.

Magdeburg/Velenje - Um die ersten zwei Punkte in der European Handball League einzufahren, musste der SC Magdeburg bei Gorenje Velenje keine Gala hinlegen. Obwohl die Grün-Roten bis zur Pause einige Probleme hatten, in ihr Spiel zu finden, gab es am Ende einen 31:27 (13:14)-Sieg.