SC Magdeburg spielt im Stile eines Titelanwärters

Handball Bundesligist SC Magdeburg ist mit 6:0 Punkten in die Saison gestartet. Beim 30:26 gegen Wetzlar machten die Grün-Roten das Spiel unnötig spannend. Doch in der entscheidenden Phase zeigte sich vor allem Daniel Pettersson treffsicher.

Lukas Reineke - Magdeburg. Als Daniel Pettersson fünfeinhalb Minuten vor der Schlusssirene aus der eigenen Hälfte ins verwaiste Tor der HSG Wetzlar traf, war der SCM-Sieg nicht mehr in Gefahr. Die 28:25-Führung brachten die Grün-Roten problemlos über die Zeit. Aus ungefähr 30 Metern ins leere Tor zu treffen klingt einfach, muss in der Drucksituation aber auch umgesetzt werden. Gedanken an einen Fehlwurf verschwendet Pettersson allerdings nicht in solchen Situationen: „Das hat man im Gefühl. Ich habe den Ball bekommen und gesehen, dass das Tor leer war.“