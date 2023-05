Kay Smits schraubt sich am Kreis der Flensburg in die Luft und Michael Damgaard lauert auf das Zuspiel.

Magdeburg - Wichtige Siege bejubeln bleibt das Motto in der Getec-Arena. Denn nach dem 30:28 am Mittwoch gegen Wisla Plock im Viertelfinale der Champions League, schlug der SC Magdeburg am Sonntagnachmittag in der Bundesliga vor 6.600 Zuschauern auch die SG Flensburg-Handewitt. Mit einem erneuten 30:28 (16:15) bleiben die Grün-Roten im Titelrennen dabei und dürften zumindest schon mal Rang zwei und das damit verbundene Ticket für die Königsklasse in der nächsten Saison gesichert haben.