Für den SC Magdeburg gibt es in dieser Woche kaum Pausen. Nach dem klar gewonnenen Ost-Derby beim DHfK Leipzig (36:23) wartet schon am Dienstagabend beim Dessau-Roßlauer HV im DHB-Pokal das Sachsen-Anhalt-Derby.

Gisli Kristjansson vom SCM setzt sich hier gegen die Leipziger Matej Klima und Tim Hertzfeld durch.

Magdeburg - Dass Philipp Weber nach den Spielen beim SC DHfK als letzter Magdeburger in die Kabine kommt, ist aufgrund seiner Leipziger Vergangenheit völlig normal. Anders war aber die Körpersprache des SCM-Rückraumspielers. Im April mussten Weber und Co. bis zum Schluss um den Sieg (32:31) zittern, in der Saison zuvor holte Grün-Rot gerade noch so einen Punkt (27:27) und im Februar 2023 schlichen die Magdeburger enttäuscht in die Kabine (32:33). Doch dieses Mal konnte Weber nach einem 36:23 mit einem zufriedenen Lächeln mit alten Bekannten abklatschen und einen kurzen Plausch halten. „Wir haben das Spiel so angenommen, wie man das sollte. Und was wir uns vorgenommen haben, das haben wir auch richtig gut umgesetzt“, freute sich Weber.