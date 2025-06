Für Bennet Wiegert war der aktuelle Triumph in der Champions League als Trainer des SC Magdeburg schon der zehnte große Triumph. Der 43-Jährige macht allein an Titeln aber keine erfolgreiche Saison fest.

Magdeburg - Statt Videoscouting, Training und Spielstress ist für Bennet Wiegert jetzt nur noch Familie, Urlaub und Entspannung angesagt. Der SCM-Coach hat mit seinem Team in der abgelaufenen Saison 60 Pflichtspiele absolviert. Auf die einzelnen Wochen runtergerechnet, sind das permanent zwei Spiele pro Woche. Dazu die vielen Reisen, was zusätzlich schlaucht. „Dass sich die Jungs am Ende doch noch für diese harte Saison belohnen konnten, darüber bin ich unglaublich erleichtert. Das ist wirklich Balsam für die Seelen“, betont Wiegert mit Verweis auf die Niederlagen im Finale der Klub-WM, beim Supercup und der um nur einen Punkt verpassten Meisterschaft.