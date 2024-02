Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Die Final-4-Turniere gehen den Fans inzwischen ordentlich ans Geld. Wer den SC Magdeburg im Kampf um den DHB-Pokal am 13./14. April nach Köln begleitet, muss richtig ins Portemonnaie greifen. Ein Ticket der Kategorie 2 in den oberen mittleren Blöcken kostet 199 Euro. In den einzelnen Fan-Ecken sind 134 Euro (Kategorie 3) fällig. Im Unterring (Kategorie 1) sind es sogar 244 Euro. Und weil in der Rheinmetropole zeitgleich eine Fitnessmesse stattfindet, bekommt man ein günstig gelegenes Hotel für dieses Wochenende pro Nacht kaum noch unter 200 Euro. Mit Reisekosten und Verpflegung ist man da schnell bei 600 bis 700 Euro. Da tauscht also mancher Fan das Wochenende für den Handball mit einer Woche Pauschal-Urlaub irgendwo im Süden ein.