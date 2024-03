Die Grün-Roten haben das „Endspiel“ in Veszprém für sich entschieden. Mit dem zwölften Champions-League-Erfolg in Serie zog der Titelverteidiger in die Runde der letzten Acht ein.

Veszprém/Magdeburg. - Der SC Magdeburg hat den Einzug in das Viertelfinale der Champions League perfekt gemacht. Die grün-roten Handballer gewannen das „Endspiel“ um die Runde der letzten Acht bei Telekom Veszprém mit 30:28 (14:14). Damit überspringen sie die Play-offs und sind erst wieder Ende April in der Königsklasse gefordert.

„Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es war ein großes Match von zwei großen Team. Unser großes Ziel war es einen Punkt zu holen, um ins Viertelfinale zu gehen. Wir genießen den Moment“, freute sich SCM-Coach Bennet Wiegert.

Von Beginn an war es das intensive „Endspiel“ um das Viertelfinale. Die 5.019 Fans, zu denen mit Emily Bölk auch die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gehörte, verwandelten die ausverkaufte Veszprém Aréna wie erwartet in einen Hexenkessel. Doch Magdeburg wusste mit der hitzigen Atmosphäre in Ungarn umzugehen.

Matthias Musche erzielte mit dem 4:3 die erste Gäste-Führung des Abends (10.). Der Titelverteidiger war besser drin im Spiel. Mitte des ersten Abschnitts betrug der Vorsprung drei Tore, nachdem Felix Claar das 8:5 erzielte. Mike Jensen, der frühere SCM-Keeper zwischen den Pfosten von Veszprém, bekam nur selten ein Körperteil an den Ball. Falls ein Wurf dann doch mal nicht ins Tor ging, warfen die Grün-Roten eher am Kasten vorbei oder an die Latte. Die Gastgeber gingen mit ihren Chancen noch fahrlässiger um. So brauchte Sergey Hernandez bei den ersten beiden Siebenmetern nicht eingreifen.

Hornke und Claar bringen SCM auf die Siegerstraße

Ab der 20. Minute kippte aber die Dominanz. Mit einem 4:1-Lauf glichen die Ungarn zum 11:11 aus. Wiegert versammelte sein Team zur Auszeit: „Wir müssen im Angriff direkter werden und für mehr Raum sorgen.“ Bis zum Seitenwechsel blieb es zunächst ausgeglichen. Mit 14:14 ging es in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts blieb es zunächst eng. Magdeburg legte vor, Veszprém glich aus. In der 46. Minute wechselte dieser Rhythmus. Yehia Elderaa traf ins leere Tor zum 22:21. Doch die Elbestädter schlugen mit einem 4:0-Lauf zurück. Zweimal Tim Hornke und zweimal Claar stellten nun die Weichen auf Sieg und Viertelfinale.

Mehr als 200 grün-rote Fans in Veszprém

Die Gastgeber versuchten noch einmal den Rückstand zu verkürzen. Dafür setzte Trainer Momir Ilic auf den siebten Feldspieler. Aber auch davon ließ sich Magdeburg nicht mehr stoppen. Spätestens als Hernandez, der mit 16 parierten Bällen Spieler des Partie wurde, mit einer Doppelparade gegen Elderaa und Ludovic Fabregas zur Stelle war und Claar – mit neun Toren bester Schütze des Spiels – im Gegenzug das Spielgerät zum 29:25 ins Netz hämmerte war die Partie entschieden (58.). Daran änderte auch die Ergebniskosmetik von Veszprém in der Schlussminute nichts mehr.

„Es ist eine der härtesten Aufgaben, hier zwei Punkte zu holen“, sagte Gisli Kristjansson anerkennend über die Atmosphäre. Der Isländer lobte aber auch die Leistung seines Team: „Wir sind cool geblieben und haben unseren Job getan. Außerdem hatten eine unglaubliche Performance von unserem Torwart.“

Während die SCM-Spieler den zwölften Champions-League-Sieg sowie den damit verbundenen Viertelfinal-Einzug mit den mehr als 200 mitgereisten grün-roten Fans feierten, geht es für Veszprém Ende März mit den Play-offs gegen den Ligakonkurrenten Pick Szeged weiter.

Statistik zum Spiel

Veszprém-Tore: Fabregas 8, Elderaa 5, Remili 4, Casado Marcelo 3, Descat 2, Kosorotov 2, Sandell 2, Elisson 1, Vailupau 1

SCM-Tore: Claar 9, Magnusson 5/1, Musche 4, Smarason 4, Saugstrup 3, Hornke 2, Bergendahl 1, Kristjansson 1, O’Sullivan 1

Schiedsrichter: D. Accoto Martins/ R. Accoto Martins (Portugal)

Zuschauer: 5.019 (ausverkauft)

Strafminuten: 6 – 6

Siebenmeter: 0/3 – 1/1