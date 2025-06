Obwohl Gisli Kristjansson an der rechten Schulter verletzt war, warf sich der Isländer im Endspiel gegen Kielce in jeden Zweikampf und erzielte sechs Tore.

Magdeburg. - Am Donnerstag geht es für den SC Magdeburg zum Final4 der Champions League. Mit dem Bus fährt die Mannschaft nach Köln. Auch Gisli Kristjansson wird die Reise in die Rhein-Metropole antreten. Ob der Isländer allerdings am Sonnabend (18 Uhr/DAZN, Dyn und DF1) gegen den FC Barcelona auflaufen wird, steht noch nicht fest.