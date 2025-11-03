Der SC Magdeburg muss im Achtelfinale des DHB-Pokals am Mittwochabend beim TV Großwallstadt ran. Das letzte Duell mit dem früheren Serienmeister und Europacup-Sieger fand vor zwölf Jahren statt. Damals stand sogar Bennet Wiegert noch selbst auf der Platte.

Im April 2013 gastierte der SCM letztmals beim TV Großwallstadt. Hier können die Magdeburger Bennet Wiegert und Fabian van Olphen (r.) nur noch zuschauen wie Chen Pomeranz aufs Tor wirft.

Magdeburg - Wenn der SC Magdeburg und der TV Großwallstadt am Mittwochabend (19.30 Uhr, Dyn) im Achtelfinale des DHB-Pokals aufeinandertreffen, wird der Handball-Romantiker mit der Zunge schnalzen. Beide Teams sammelten vor allem in den 80er Jahren einen Titel nach dem anderen. Den Europapokal der Landesmeister machten der SCM (1978, 1981) und der TVG (1979, 1980) vier Jahre in Folge sogar unter sich aus. Inzwischen haben die Magdeburger sogar fünf Mal die Königsklasse gewonnen. Mit insgesamt 13 Titeln liegt der SCM auch in den Meisterschaftstriumphen in der Halle vorn. Großwallstadt kommt da auf sechs Meistertitel.