  4. Handball: SCM: Kristjansson reist nach Hochzeit mit Glücksgefühlen zur EM

SCM-Star Gisli Kristjansson heiratete Silvester seine Verlobte Rannveig Bjarnadottir. Der private Höhenflug soll auch Antrieb für eine erfolgreiche Europameisterschaft mit Island sein.

Von René Miller und Lukas Reineke Aktualisiert: 02.01.2026, 18:41
Erst am 30. November 2025 hatten sich Gisli Kristjansson und Rannveig Bjarnadottir in einem Berliner Hotel verlobt.
Erst am 30. November 2025 hatten sich Gisli Kristjansson und Rannveig Bjarnadottir in einem Berliner Hotel verlobt. Foto: Archiv/Michael Täger

Reykjavik/Magdeburg - Auf Erfolgswolke sieben mit dem SC Magdeburg – und nun auch privat im Eheglück. Nachdem SCM-Rückraumspieler Gisli Kristjansson seine Rannveig Bjarnadottir Ende November in einem Berliner Hotelzimmer um die Hand gebeten hatte, folgte jetzt in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik das offizielle Ja-Wort. Die beiden sind seit Anfang 2018 ein Paar.