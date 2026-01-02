SCM-Star Gisli Kristjansson heiratete Silvester seine Verlobte Rannveig Bjarnadottir. Der private Höhenflug soll auch Antrieb für eine erfolgreiche Europameisterschaft mit Island sein.

Erst am 30. November 2025 hatten sich Gisli Kristjansson und Rannveig Bjarnadottir in einem Berliner Hotel verlobt.

Reykjavik/Magdeburg - Auf Erfolgswolke sieben mit dem SC Magdeburg – und nun auch privat im Eheglück. Nachdem SCM-Rückraumspieler Gisli Kristjansson seine Rannveig Bjarnadottir Ende November in einem Berliner Hotelzimmer um die Hand gebeten hatte, folgte jetzt in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik das offizielle Ja-Wort. Die beiden sind seit Anfang 2018 ein Paar.