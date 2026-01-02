Handball SCM: Kristjansson reist nach Hochzeit mit Glücksgefühlen zur EM
SCM-Star Gisli Kristjansson heiratete Silvester seine Verlobte Rannveig Bjarnadottir. Der private Höhenflug soll auch Antrieb für eine erfolgreiche Europameisterschaft mit Island sein.
Aktualisiert: 02.01.2026, 18:41
Reykjavik/Magdeburg - Auf Erfolgswolke sieben mit dem SC Magdeburg – und nun auch privat im Eheglück. Nachdem SCM-Rückraumspieler Gisli Kristjansson seine Rannveig Bjarnadottir Ende November in einem Berliner Hotelzimmer um die Hand gebeten hatte, folgte jetzt in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik das offizielle Ja-Wort. Die beiden sind seit Anfang 2018 ein Paar.