Lukas Mertens gehört zum deutschen Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen Island. Bundestrainer nominiert 18 Spieler für den Lehrgang, darunter zwei Neulinge.

Magdeburg - Alfred Gislason hat seinen Kader für die beiden anstehenden Länderspiele bekanntgegeben. Mit Lukas Mertens steht auch wieder ein Akteur des SC Magdeburg auf der Liste. Außerdem nominierte der Bundestrainer zwei Debütanten.

Am 30. Oktober in Nürnberg und am 2. November in München möchte sich die deutsche Nationalmannschaft in den Testspielen gegen Island ein gutes Gefühl für die Europameisterschaft Anfang des kommenden Jahres (13. Januar bis 1. Februar) holen. Für die Partien berief Gislason Lukas Mertens zurück in die Auswahl des Deutschen Handballbundes. Der Linksaußen fehlte bei den vergangenen EM-Qualifikationsspielen im Mai. Ein Grund hierfür könnte die Belastung im Saisonendspurt mit den Grün-Roten gewesen sein, da er nach der Verletzung von Matthias Musche zu dem Zeitpunkt der einzige Linksaußen im SCM-Kader war. Nun ist Mertens zurück bei der Nationalmannschaft.

Insgesamt 18 Profis nominierte Gislason für den Lehrgang. Darunter mit Tom Kiesler (VfL Gummersbach) und Torwart Lasse Ludwig (Füchse Berlin) zwei Debütanten. „Ich freue mich auf das Wiedersehen und bin gespannt auch diese Formation“, wird Gislason in einer Verbandsmitteilung zitiert. „Das ist der erste und bereits der letzte Lehrgang vor dem Start der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Die beiden Spiele gegen Island werden für uns aufschlussreich. Für die EM im Januar brauchen wir absolutes Top-Niveau.“

Mertens dürfte in den beiden Testspielen auch auf drei SCM-Kollegen treffen. Islands Nationaltrainer Snorri Steinn Gudjonsson wird voraussichtlich Omar Ingi Magnusson, Gisli Kristjansson und Elvar Örn Jonsson für die beiden Testspiele nominieren.

Das vollständige DHB-Aufgebot

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Lasse Ludwig (Füchse Berlin)

Feld: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Justus Fischer (TSV Hannover Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)