weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SCM-Linksaußen Mertens möchte sich für die EM empfehlen

Handball SCM-Linksaußen Mertens möchte sich für die EM empfehlen

Lukas Mertens gehört erstmals seit der WM zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Mit der DHB-Auswahl trifft er in zwei Testspielen auf Island und drei SCM-Kollegen.

Von Lukas Reineke 29.10.2025, 17:31
Am Donnerstagabend wird Lukas Mertens nach neun Monaten wieder den Adler auf der Brust tragen.
Am Donnerstagabend wird Lukas Mertens nach neun Monaten wieder den Adler auf der Brust tragen. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Magdeburg - Auch wenn der Bundesliga-Spielbetrieb in der dieser Woche pausiert, haben die meisten Spieler des SC Magdeburg keine Zeit zur Erholung. Elf Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz – hinzu kommt Nikola Portner, der beim Schweizer Team trainiert. Zu den Länderspielfahrern gehört auch Lukas Mertens, der erstmals seit der Weltmeisterschaft im Januar zum deutschen Kader gehört.