Lukas Mertens gehört erstmals seit der WM zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Mit der DHB-Auswahl trifft er in zwei Testspielen auf Island und drei SCM-Kollegen.

Am Donnerstagabend wird Lukas Mertens nach neun Monaten wieder den Adler auf der Brust tragen.

Magdeburg - Auch wenn der Bundesliga-Spielbetrieb in der dieser Woche pausiert, haben die meisten Spieler des SC Magdeburg keine Zeit zur Erholung. Elf Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz – hinzu kommt Nikola Portner, der beim Schweizer Team trainiert. Zu den Länderspielfahrern gehört auch Lukas Mertens, der erstmals seit der Weltmeisterschaft im Januar zum deutschen Kader gehört.