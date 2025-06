Wie schwer ist Gisli Kristjansson an seiner linken Schulter verletzt? Laut isländischen Medien bleibt dem Rückraumspieler des SC Magdeburg zumindest eine Operation erspart.

Gisli Kristjansson hält sich seine linke Schulter und muss beim Spiel in Lemgo vorzeitig raus. Aber nicht nur seine SCM-Teamkollegen Felix Claar und Daniel Pettersson (r.) hoffen auf ein schnelles Comeback.

Magdeburg - Während man sich beim SC Magdeburg bezüglich der Schulterverletzung von Gisli Kristjansson seit fünf Tagen bedeckt hält, kommt zumindest aus seiner Heimat inzwischen leichte Entwarnung. Die isländische Zeitung „Visir“ vermeldet, dass Kristjansson in einem Interview mitgeteilt habe, nicht operiert werden zu müssen. Insofern besteht Hoffnung, dass der 25-Jährige vielleicht doch beim Final 4 der Champions League am 14./15. Juni in Köln eingesetzt werden kann.