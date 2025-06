Lemgo. - Die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft spitzt sich weiter zu. Der SC Magdeburg darf vor den letzten beiden Spieltagen weiterhin von der Titelverteidigung träumen. Voraussichtlich wird Gisli Kristjansson den Grün-Roten dabei aber nicht mehr helfen können. Der Rückraumspieler verletzte sich beim 31:29 (15:14) beim TBV Lemgo früh an der linken Schulter.

Es lief die dritte Spielminute, als SCM-Trainer Bennet Wiegert zusammenzuckte. Nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf gegen Lemgos Frederik Simak fiel Kristjansson mit der linken Schulter auf den Boden und blieb zunächst liegen. Nachdem der Isländer aufgestanden und zur Bank gegangen war, schüttelte er den Kopf. Kurz darauf verschwand er mit Tränen in den Augen und begleitet von TBV-Mannschaftsarzt Volker Broy in die Kabine. Später verfolgte er das Spielgeschehen in Trainingsjacke und Kühlkissen. Es soll sich um eine Bänderverletzung handeln. Die genaue Diagnose soll an diesem Montag folgen. Es droht das nächste Kapitel in der Leidensgeschichte des 25-Jährigen. Bereits viermal fiel er langfristig in seiner Laufbahn mit einer Schulterverletzung aus, musste sich beide Seiten bereits operieren lassen.

Während Wiegert in den Minuten nach der Verletzung hektisch in seiner Coachingzone herumlief, fluchte und die Hände hinter dem opf zusammenschlug, war auch den anderen SCM-Profis der Schock anzumerken. Es lief zunächst wenig in der mit 4.520 Zuschauern ausverkauften Phoenix Contact Arena zusammen. Mehrfach scheiterten sie an Lemgos Schlussmann Urh Kastelic. Sergey Hernandez bekam hingegen auf der anderen Seite keine Hand an den Ball. Nach 20 Minuten traf Bobby Schagen zum 10:7 für die Gastgeber.

In den Schlussminuten des ersten Durchgangs kämpften sich die Elbestädter jedoch in die Partie. Sie zwangen die Ostwestfalen zu technischen Fehlern und Ballverlusten. Insgesamt blieb Magdeburg vier Minuten ohne Gegentor. Dies nutzte das Wiegert-Team. Oscar Bergendahl vollendete einen 4:0-Lauf und sorgte beim 13:12 für die erste SCM-Führung (26.). Diesen knappen Vorsprung nahm der Titelverteidiger beim 15:14 auch mit in die Halbzeit.

Weber dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel drehte Philipp Weber auf. Der 32-Jährige war für Kristjansson eingewechselt worden. Bis zur Halbzeit erzielte er bereits drei Tore. In der Viertelstunde nach Wiederanpfiff ließ er fünf weitere Treffer folgen. Auch dank Weber konnte der SCM seinen Vorsprung ausbauen. Magnus Saugstrup fing einen Pass von Niels Versteijnen ab und markierte per Gegenstoß das 22:19 (44.).

Der TBV gab sich aber noch nicht geschlagen. Nachdem Constantin Möstl gegen Albin Lagergren zur Stelle war, glich Leve Carstensen zum 26:26 (53.) aus. Wie zuletzt in Gummersbach und gegen Eisenach entwickelte sich somit ein Krimi in den Schlussminuten. Und erneut hatte der SCM das bessere Ende auf seiner Seite. Denn mit seinem elften Tor – davon vier Siebenmeter – machte der 32-jährige Weber den 31:29-Auswärtssieg perfekt.

Statistik zum Spiel

Lemgo-Tore: Hutecek 7, Suton 7, Carstensen 6, S. Zehnder 5/5, Schagen 1, Simak 1, Versteijnen 1, Wagner 1

SCM-Tore: Weber 11/4, Claar 7, Lagergren 4, Magnusson 3/1, Saugstrup 2, Bergendahl 1, Mertens 1, O'Sullivan 1, Pettersson 1

Schiedsrichter: Thöne (Lilienthal)/Zupanovic (Berlin)

Zuschauer: 4.520 (ausverkauft)

Strafminuten: 6 – 6

Siebenmeter: 5/5 – 5/7