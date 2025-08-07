Magdeburg/Aarau - Der SC Magdeburg feiert auf der Schweiz-Tour im ersten Spiel ein Torefest. Mit 37:23 (26:15) siegten die Grün-Roten beim HSC Suhr Aarau. Philipp Weber und Sebastian Barthold waren mit jeweils sechs Treffern beste Werfer. In einer ausgeglichenen Anfangsphase hieß es nach sechs Minuten nur 5:4 für die Gäste, die sich aber bis zur Pause dann deutlich absetzen konnten. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas langsamer, aber am klaren Sieg des SCM änderte sich nichts.

Obwohl er aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht spielen konnte, war Manuel Zehnder natürlich besonders gefragt. Der 25-Jährige ist schließlich in Aarau geboren und hat viele Jahre beim HSC gespielt. „Es ist cool, hier zu sein. Man sieht, wie sehr sich die Leute auf den SCM freuen und deswegen macht es mir nochmal mehr Spaß“, wird Zehnder auf der Homepage des SCM zitiert. Mama Doris hatte sogar die Organisation der mit 1.500 Zuschauern ausverkauften Begegnung in der Schachenhalle übernommen. Zu den vielen freiwilligen Helfern zählt auch Papa René, der die Betreuung der Gäste übernahm.

Zehnder und Portner trainieren mit Schweizer Kids

Nach dem Frühstück hatten die Grün-Roten noch eine Einheit im Fitnesscenter absolviert. Und während die Teamkollegen sich im Hotel so langsam auf das Spiel einstimmten, waren Zehnder und sein Schweizer Landsmann Nikola Portner bereits in der Halle und trainierten zwei Stunden lang mit 52 Kids. Neben Passübungen und Wurftraining durften der Schweizer Nachwuchs auch Fragen stellen und sich Autogramme holen. „Das ist für mich natürlich sehr speziell. Ich weiß noch, wie es für mich als Kind war, mit den Großen zu trainieren und jetzt kann ich da etwas zurückgeben. Das macht mich extrem stolz. Schade, dass ich hier nicht spielen kann“, so Zehnder auf der SCM-Webseite.

Statistik zum Spiel: Hernandez (7/1 Paraden), Portner (7/2 Paraden); Barthold 6, Weber 6, Kristjansson 5, Magnusson 5, Jonsson 5, Hornke 3, Döbbel 2, Mertens 2, Saugstrup 1, Bergendahl 1, Zechel 1, O'Sullivan, Pettersson