Köln - Tim Hornke: „Einfach schön, jetzt hier sogar im Finale zu stehen. Dass es zum Siebenmeterwerfen kam, war vielleicht sogar unnötig. Aber wir haben das ja hier vor einigen Monaten schon mal erlebt. Vielleicht war diese Erfahrung auch ganz gut.“

Lukas Mertens: „Ein unglaubliches Spiel. Aber es hat Riesenspaß gemacht. Wir hatten noch eine Rechnung mit Köln offen. Und die drei Aufsetzer von Barca haben gezeigt, dass sie ganz schön nervös waren. Beim Finale hoffe ich, dass von den 20.000 Zuschauern in der Halle 15.000 hinter uns stehen.“

Marko Bezjak: „Nach der Verletzung von Gisli Kristjansson mussten wir ein bisschen umstellen. Dadurch habe ich dann zentral gespielt und das lief ja auch ganz gut. Ich bin stolz auf unser ganzes Team.“

Mike Jensen: „Auf die Siebenmeter von Barca habe ich mich nicht speziell vorbereitet. Da habe ich dann je nach Situation entschieden. Man sieht ja auch so ein bisschen, wie der Spieler steht und sich bewegt.“

Michael Damgaard: „Jeder von uns kann richtig stolz sein. Wir sind alle ans Limit gegangen. Und was Marko Bezjak nach der Verletzung von Gisli gemacht hat, war unglaublich.“

Kay Smits: „Eigentlich haben wir alles schon erlebt. Verlängerung gegen Barca bei der Klub-WM. Dann hier im April das Siebenmeterwerfen gegen die Rhein-Neckar Löwen. Und jetzt wieder so ein Krimi. Das fühlt sich ja fast schon gewohnt an. Wir hätten es aber gern schon in 60 Minuten oder in der Verlängerung entschieden. Bei meinem Wurf dachte ich schon, der ist raus. War er ja aber zum Glück nicht.“

Nikola Portner: „Der Charakter und Wille unserer Truppe ist unglaublich. Und deshalb ist im Finale alles möglich.“

Bennet Wiegert zum Spiel: „Für mich war das ein Spiegelbild der Saison. Wir wurden heruntergedrückt, wir haben mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt, aber wir sind immer wieder aufgestanden und haben Charakter gezeigt. Ich bin so stolz, was die Mannschaft die ganze Saison geleistet hat.“

Wiegert zu seiner Zeitstrafe in der Verlängerung: „Wenn ich damit der Mannschaft schade und den Einzug in das Finale verderbe, kann ich mich nicht genug dafür entschuldigen. Das darf nicht passieren. Das hätte ganz bitter sein können. Ich bin froh, dass die Jungs das gerettet haben. Sonst wären meine Nächte in der nächsten Zeit noch schlimmer.“

Wiegert zur Verletzung von Gisli Kristjansson: „Das zerreißt mir das Herz. Wieder eine schwere Verletzung für einen jungen Spieler mit so viel Talent. Ich rechne mit einer zu langen Ausfallzeit für ihn und für uns. Wir sind in der Pflicht, das Finale auch für ihn zu spielen. Wir haben ihn aber schon so oft zurückgebracht und er wird wieder zurückkommen. Er wird ein Gesicht der Zukunft des SC Magdeburg sein.