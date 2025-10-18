Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:0)-Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Biederitz/MTU. Die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (3:0).

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Marcus Schlüter versenkte den Ball in der 45. Minute. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in der 49. Spielminute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Die SV Union Heyrothsberge ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Schulze versenkte den Ball in der 66. Spielminute noch einmal. Es wollte den Heyrothsbergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nsangou schoss und traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Kloska, Marth, Taube, Fritz, Peukert, Schäfer, Wöhler (77. Möser), Vasükov (73. Hanke), Schulze (70. Thorand)

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Klinzmann, Kasper, Nsien (37. Baumann), Nsangou, Bansemer, Ellrich, Ngou, Gröschner, Krüger, Hilgendorf (77. Bielau)

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48