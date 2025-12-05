Ein erfolgreiches Champions-League-Jahr liegt hinter dem SC Magdeburg. Im Juni gewannen die Grün-Roten den Titel und in dieser Saison sind sie noch ohne Punktverlust. Nun gilt die Aufmerksamkeit bis zum Jahresende der Bundesliga und dem DHB-Pokal.

Elvar Örn Jonsson und der SC Magdeburg behielten auch gegen Borut Mackovsek und Pick Szeged die Oberhand.

Magdeburg - Etwas mehr als vier Minuten dauerte es, bis der Motor des SC Magdeburg ins Laufen kam. Doch trotz des anfänglichen 0:3 sorgten die Grün-Roten beim 40:32 gegen Pick Szeged frühzeitig für klare Verhältnisse und bleiben auch nach dem zehnten Spiel in der laufenden Champions League ohne Punktverlust. Zum direkten Viertelfinal-Einzug fehlt damit nur noch ein Zähler aus den verbleibenden vier Gruppenspielen, die nach der EM-Pause anstehen.