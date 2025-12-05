weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM will nach perfektem Königsklassen-Abschluss den Fokus halten

Ein erfolgreiches Champions-League-Jahr liegt hinter dem SC Magdeburg. Im Juni gewannen die Grün-Roten den Titel und in dieser Saison sind sie noch ohne Punktverlust. Nun gilt die Aufmerksamkeit bis zum Jahresende der Bundesliga und dem DHB-Pokal.

Von Lukas Reineke 05.12.2025, 15:20
Elvar Örn Jonsson und der SC Magdeburg behielten auch gegen Borut Mackovsek und Pick Szeged die Oberhand.
Elvar Örn Jonsson und der SC Magdeburg behielten auch gegen Borut Mackovsek und Pick Szeged die Oberhand. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Etwas mehr als vier Minuten dauerte es, bis der Motor des SC Magdeburg ins Laufen kam. Doch trotz des anfänglichen 0:3 sorgten die Grün-Roten beim 40:32 gegen Pick Szeged frühzeitig für klare Verhältnisse und bleiben auch nach dem zehnten Spiel in der laufenden Champions League ohne Punktverlust. Zum direkten Viertelfinal-Einzug fehlt damit nur noch ein Zähler aus den verbleibenden vier Gruppenspielen, die nach der EM-Pause anstehen.