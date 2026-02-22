Das Drittligateam des SC Magdeburg besiegt im vierten Anlauf erstmals den DHK Flensborg. Während der Trainer zufrieden ist, hadern die Spieler mit ihren individuellen Leistungen.

Sebastian Bialas war mit sieben Toren der beste SCM-Werfer.

Magdeburg - Weil sich die Spieler der SCM-Youngsters nicht auf den Akteur der Partie festlegen konnten, entschied sich Christioph Theuerkauf – und zwar für Tim Thielicke. Doch der Trainer bestätigte, dass neben dem A-Junior auch andere Grün-Rote beim 33:29 (16:14) gegen DHK Flensborg in der 3. Liga Nord-Ost die mannschaftsinterne Ehrung verdient hätten.