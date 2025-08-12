weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM-Zugang Barthold sieht sich nicht als Notnagel

Sebastian Barthold soll beim SC Magdeburg den Ausfall von Matthias Musche kompensieren. Der Linksaußen möchte bei den Grün-Roten aber kein Lückenfüller sein.

Von Lukas Reineke 12.08.2025, 11:26
Sebastian Barthold kam in den Testspielen auch schon als Siebenmeterschütze zum Einsatz.
Sebastian Barthold kam in den Testspielen auch schon als Siebenmeterschütze zum Einsatz. Foto: Franziska Gora

Magdeburg. - Es war still in der Getec-Arena, als Matthias Musche nach wenigen Minuten im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Veszprém zu Boden sackte. Den Zuschauern war umgehend bewusst, dass sich der Linksaußen schwer verletzt hat. Nach seinem Achillessehnenriss wird Musche voraussichtlich erst Anfang 2026 auf die Platte zurückkehren. Die entstandene Lücke schloss der SCM nun mit der Verpflichtung von Sebastian Barthold. Als Notnagel sieht sich der Norweger allerdings nicht.