Magdeburg - Im Sommer kam Sebastian Barthold als Ersatz für den verletzten Linksaußen Matthias Musche zum SC Magdeburg. Nach dem Comeback des gebürtigen Magdeburgers verändert sich die Rolle des Norwegers, der die Grün-Roten nach der Saison wieder verlassen dürfte. Dies kündigte Trainer Bennet Wiegert zumindest in der Medienrunde vor dem Champions-League-Spiel bei Eurofarm Pelister (Mittwoch, 20.45 Uhr/DAZN und Dyn) an.

„Seb hat einen klaren Deal mit uns gehabt. Wir haben Seb verpflichtet als Ersatz für Matze. Er wusste, wenn Matze gesund ist, wird es für ihn schwieriger Spielanteile zu bekommen. Er hat uns super geholfen, aber jetzt wird es für ihn schwierig, einen Kaderplatz zu ergattern. Die anderen beiden haben langfristige Verträge und sie werden über die Saison hinaus mit uns arbeiten. Das wird Sebastian Barthold nicht. Die Zeit war klar begrenzt auf ein Vertragsjahr, wenn alle gesund bleiben“, lauteten die klaren Worte von Wiegert. Sollten Musche und Lukas Mertens, die beiden einen Vertrag bis 2027 besitzen, fit bleiben, ist kein weiterer Platz für Barthold.

Sicherlich wird der 34-Jährige in den kommenden Monaten wie in Zagreb seine Einsatzzeiten bekommen, um Musche und Mertens auch ausreichend Erholungspausen zu geben. In den wichtigen Spielen in der K.o.-Phase der Königsklasse oder im DHB-Pokal wird Barthold aber voraussichtlich als Nummer 17 im Kader auf der Tribüne sitzen. Dass dies für den Norweger nicht einfach ist, weiß auch Wiegert: „Es ist für ihn etwas schwieriger, weil er die Qualität hat, in jeder anderen Bundesliga-Mannschaft mehr zu spielen als bei uns in dem Trio mit Speedy und Matze.“